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Исследование: в Татарстане активно приобретают недвижимость жители других регионов

15:48, 19.10.2021 1
Исследование: в Татарстане активно приобретают недвижимость жители других регионов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане активно приобретают недвижимость жители других регионов, однако те не выезжают из родной области. Таким образом, они пользуются экстерриториальной регистрацией, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

В этом году поступило уже более 9,5 тысячи заявлений от представителей различных регионов России на экстерриториальную регистрацию татарстанской недвижимости. Однако с аналогичными заявлениями по покупке объектов в других точках страны выступают лишь 4,3 тысячи жителей РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова отметила, что республика входит в топ-10 самых интересных с точки зрения инвестирования в недвижимость регионов. По показателям Татарстан идет наряду с Ленинградской областью.

В прошлом месяце Росреестр РТ сообщил, что более 80% новостроек в республике возводится с применением эскроу-счета — за восемь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 9 тысяч договоров долевого участия с применением проектного финансирования в строительстве из 12 280.

Диана Жиленкова
НедвижимостьЭкономикаФинансы Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:32
    То есть строим жильё не чтобы люди могли жить в нём а для того чтобы богатые не обеднели.
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