Исследование: в Татарстане активно приобретают недвижимость жители других регионов

В Татарстане активно приобретают недвижимость жители других регионов, однако те не выезжают из родной области. Таким образом, они пользуются экстерриториальной регистрацией, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

В этом году поступило уже более 9,5 тысячи заявлений от представителей различных регионов России на экстерриториальную регистрацию татарстанской недвижимости. Однако с аналогичными заявлениями по покупке объектов в других точках страны выступают лишь 4,3 тысячи жителей РТ.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова отметила, что республика входит в топ-10 самых интересных с точки зрения инвестирования в недвижимость регионов. По показателям Татарстан идет наряду с Ленинградской областью.

В прошлом месяце Росреестр РТ сообщил, что более 80% новостроек в республике возводится с применением эскроу-счета — за восемь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 9 тысяч договоров долевого участия с применением проектного финансирования в строительстве из 12 280.



Диана Жиленкова