Росреестр Татарстана выяснил, что более 80% новостроек в республике возводится с привлечением эксроу

Росреестр Татарстана сообщил, что более 80% новостроек в республике возводится с применением эскроу-счета — за восемь месяцев 2021 года было зарегистрировано почти 9 тысяч договоров долевого участия с применением проектного финансирования в строительстве из 12 280.

В прошлом году за те же 8 месяцев в республике было зафиксировано только 40% договоров с привлечением эскроу. Всего было составлено 11 990 ДДУ, отмечает пресс-служба ведомства.

На 1 августа 2021 года в Татарстане объем средств на счетах эскроу составил более 51 миллиарда рублей.