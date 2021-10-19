В России предложили отмечать День IT-предпринимателя

Фото: Максим Платонов (архив)

В России предложили отмечать День IT-предпринимателя. С такой инициативой выступил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия», глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

По его словам, в стране есть множество профессиональных праздников. Хинштейн напомнил, что праздник программистов выпадает на 256-й день года (то есть 12 или 13 сентября). Отметив разницу между профессиями программиста и IT-предпринимателя, он предложил внести в календарь профессиональных праздников День IT-предпринимателя, а также не исключил возможность назвать его иначе, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com

В минувшее воскресенье в России отметили недавно введенный День отца. Его утвердил президент страны Владимир Путин. Каждый год праздник будут отмечать третье воскресенье октября.





Диана Жиленкова