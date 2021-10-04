В России установили День отца

Президент России Владимир Путин установил День отца — его будут отмечать в третье воскресенье октября. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ближайший День отца выпадает на 17 октября. Дата установлена в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

О том, что в России может появиться День отца, сообщали еще в 2017 году.

Напомним, по данным ВЦИОМ, 55% россиян считают, что День отца следует сделать официальным праздником. Не согласились с этим 38% опрошенных. Четверть поддерживающих инициативу сказали, что этот праздник должен быть, поскольку есть День матери, 19% — что мужских праздников мало, 16% — что в этом вопросе должно быть равноправие, 12% сообщили о важности вклада отца в воспитание, 8% вспоминали о многодетных отцах и отцах-одиночках.