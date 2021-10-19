Мурашко заявил, что в России число беременных с COVID-19 в тяжелом состоянии увеличилось вдвое

В России число беременных с коронавирусом, находящихся в тяжелом состоянии и требующих реанимационной защиты, увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Мурашко напомнил, что на сегодняшний день главной задачей для беременных женщин является вакцинация от коронавируса. Это поможет избежать ущерба здоровью не только матери, но и ребенка, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

В начале месяца главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян рассказала, что в стране не выявлены осложнения при вакцинации от коронавируса беременных женщин. Она добавила, что в мире примерно 150 тыс. женщин вакцинировались, не зная о своей беременности. Сейчас у них уже появились дети, а роды прошли без осложнений. По словам Адамян, иммунизация не влияет на репродуктивную функцию, чего нельзя сказать о коронавирусе.



Диана Жиленкова