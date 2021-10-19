Исследование: коронавирус и самоизоляция вынудили жителей РТ обратить внимание на состояние своего жилья

Более 70% жителей Татарстана недовольны состоянием своего жилья. Из них 42,1% нуждаются в косметическом ремонте, а о полноценном ремонте задумываются 30,5%. Обратить внимание на состояние своего места проживания татарстанцев вынудили коронавирус и самоизоляция. Об этом сообщает ИА «ПромРейтинг» со ссылкой на результаты онлайн-анкетирования.

Обновлением жилищных условий наименее заинтересованы молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Обратная ситуация наблюдается в возрастной группе от 55 лет и старше. Кроме того, представительницы женского пола нуждаются в ремонте чаще, чем мужчины.

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Кроме того, 22,6% опрошенных признались, что пандемия напрямую повлияла на решение о проведении ремонта. 42,5% респондентов поделились, что на ремонт перенаправили деньги, предназначенные для отпуска.

В сентябре агентство публиковало результаты исследования, согласно которым затруднения и неудобства в связи с присутствием на улицах электросамокатов испытывают 41,5% жителей городов Татарстана. А каждый четвертый татарстанец вообще считает, что до их массового появления в городах жизнь была лучше.

Диана Жиленкова