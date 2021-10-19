Банк России выпускает памятные монеты с героями мультфильма «Маша и медведь»

С сегодняшнего дня Банк России выпускает в обращение памятные монеты с героями мультфильма «Маша и медведь». Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

Монеты сделаны из серебра и недрагоценных материалов. Первая выпущена с номиналом 3 рубля, другая — 25 рублей. На оборотной стороне монет изображены главные герои российского мультсериала — девочка Маша и ее друг Медведь.

Тираж серебряных монет составляет 7 тысяч. Монет из недрагоценного материала выпущено 1 млн, из них 150 тысяч — с цветным покрытием.

Мультсериал начался в 2009 году и завоевал популярность не только в России, но и в Европе, США, Китае, Латинской Америке.

Летом жители Казани могли увидеть на улице Баумана фотовыставку «Татарстан на памятных монетах». В экспозиции были представлены фотоизображения памятных монет, посвященных Татарстану и ее столице. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени»

Дарья Акимова