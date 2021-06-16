Универсиада-2013, Лобачевский, Тукай: Татарстан на памятных монетах Банка России

На казанской улице Баумана открылась фотовыставка «Татарстан на памятных монетах». В экспозиции представлены фотоизображения памятных монет, посвященных Республике Татарстан и ее столице. Все они были выпущены Банком России в разные годы. На обратной стороне монет изображены памятники архитектуры региона, различные исторические событий и знаменитые жители республики.
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