Прокуратура Челнов внесла представление в адрес начальника городского Управления МВД
Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес начальника Управления МВД РФ по городу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Житель Челнов обратился в прокуратуру города с жалобой на сотрудников полиции. Ведомство занялось проверкой, в ходе которой выяснилось, что мужчину задержали из-за административного правонарушения. Тогда у него забрали личные вещи, среди которых был паспорт. Жителя отпустили, но документ ему сразу не вернули, что является нарушением.
Также было обнаружено, что при совершении личного досмотра мужчины не присутствовали понятые.
В прошлом году Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего специалиста кадрового отдела УМВД по Набережным Челнам. Экс-полицейскому вменяется превышение полномочий и мелкое взяточничество.
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