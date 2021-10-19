Прокуратура Челнов внесла представление в адрес начальника городского Управления МВД

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес начальника Управления МВД РФ по городу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Житель Челнов обратился в прокуратуру города с жалобой на сотрудников полиции. Ведомство занялось проверкой, в ходе которой выяснилось, что мужчину задержали из-за административного правонарушения. Тогда у него забрали личные вещи, среди которых был паспорт. Жителя отпустили, но документ ему сразу не вернули, что является нарушением.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также было обнаружено, что при совершении личного досмотра мужчины не присутствовали понятые.

В прошлом году Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего специалиста кадрового отдела УМВД по Набережным Челнам. Экс-полицейскому вменяется превышение полномочий и мелкое взяточничество.



Дарья Акимова