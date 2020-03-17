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СКР: в Челнах бывший кадровик МВД подозревается во взятках на 2000 рублей

00:27, 17.03.2020
СКР: в Челнах бывший кадровик МВД подозревается во взятках на 2000 рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Следком возбудил уголовное дело в отношении бывшего специалиста кадрового отдела УМВД по Набережным Челнам. Экс-полицейскому вменяется превышение полномочий и мелкое взяточничество.

По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый взял с двух полицейских по 1 тысяче рублей за фальсификацию отметки о сдаче зачета по физподготовке.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении республиканского управления СКР.

Происшествия Татарстан
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