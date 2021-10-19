В Казани за хакерские аферы осуждена экс-сотрудница банка «Открытие»

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Пять лет лишения свободы с испытательным сроком 4 года получила накануне бывший руководитель группы обслуживания и продаж казанского филиала ФК «Открытие» Лилияна Садыкова. Такой приговор ей вынес Вахитовский райсуд Казани по делу об уводе 2,2 млн рублей банка по чужим логинам и паролям, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Вахитовского района.



Напомним, Садыкову обвиняли по двум хакерским статьям — неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в сфере таковой информации в особо крупном размере.

По версии силовиков, преступления совершались в течение года начиная с марта 2019-го: обвиняемая регулярно повышала лимиты по своим кредиткам во внутренней базе банка, куда входила под логинами и паролями своих подчиненных, деньги тратила на турпоездки и красивую жизнь.

В ходе процесса вину Садыкова признала частично и приняла меры для погашения ущерба.