Фаттахов заявил, что для предотвращения инцидентов с оружием в школах нужна системная работа

Фото: Максим Платонов (архив)

Предотвратить случаи насилия с применением оружия в российских школах можно только в ходе системной межведомственной работы, а не с помощью запретов и единичных решений. Такое мнение выразил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи, экс-министр молодежи РТ Дамир Фаттахов.

— Какого-то продукта, который отвечает на все вопросы, — его пока нет. Да и, наверное, быть не может, потому что нужна межведомственная работа, запрещать что-то бесполезно, — приводит ТАСС его слова.

Фото: tatarstan.ru

Сейчас в целях профилактики ведомство проводит форумы, различные активности. Но нужно создать систему профилактики предотвращения и предупреждения трагедий, подобных тем, что произошли в Перми и Казани, считает Фаттахов.

— Мы в какой-то момент этого молодого человека пропустили. Причем не только мы, не просто какой-то государственный орган власти, а семья, друзья, близкие. Просто в какой-то момент не загорелась красная лампочка и никто не бил в колокола, что что-то не так.

Росмолодежь старается привлекать к работе не только активистов, но и пассивных ребят.

Сегодня в поселке Сарс в Пермском крае 12-летний школьник устроил стрельбу. Пострадавших нет. Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Татьяна Леухина