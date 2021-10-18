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После стрельбы в школе в Прикамье возбуждено два уголовных дела

11:12, 18.10.2021
После стрельбы в школе в Прикамье возбуждено два уголовных дела
Фото: Максим Платонов (архив)

Следователи возбудили два уголовных дела после стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

Силовики установили, что школьник в присутствии нескольких учащихся произвел два выстрела из огнестрельного оружия в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками от разбитого стекла поранился 11-летний ребенок. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Следователям предстоит выяснить, как злоумышленник получил оружие.

Фото: Максим Платонов

Ученик устроил стрельбу сегодня утром. Позже стало известно, что его не привлекут к уголовной ответственности, поскольку школьнику 12 лет.


Диана Жиленкова
Происшествия

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