В Татарстане 987 370 человек получили вторую дозу вакцины от коронавируса

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за выходные прививку от коронавируса сделали 33 230 человек. Такие данные озвучили в Минздраве республики.

Всего по состоянию на 18 октября в Татарстане провакцинировано 1 258 446 человек. Из них 987 370 граждан получили вторую дозу вакцины от COVID-19.

Фото: Максим Платонов

На сегодня в Казани привито 424 тыс. человек, что составляет 44,3% взрослого населения, или 54,2% от плана вакцинации 80% взрослого населения города. Количество вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 93 720 человек, или 36,1%.

Алексей Нечаев