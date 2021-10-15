Новости общества

14:19 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах открылся пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар»

13:29, 15.10.2021
В Набережных Челнах открылся пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар»
Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах открыл работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Тулпар». При этом прекратил свою работу мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Омега».

Пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар» будет работать с 12.00 до 19.00, с 16 октября ежедневно с 8.00 до 19.00.

Вакцинироваться в мобильном пункте может любой желающий при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. Вакцинация проходит в порядке живой очереди, предварительной записи нет.

Вчера в Казани открыли еще два мобильных пункта вакцинации.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с президентом-председателем правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владиславом Кочетковым
Официальные партнеры
  • pic
  • pic