В Набережных Челнах открылся пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар»
В Набережных Челнах открыл работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Тулпар». При этом прекратил свою работу мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Омега».
Пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар» будет работать с 12.00 до 19.00, с 16 октября ежедневно с 8.00 до 19.00.
Вакцинироваться в мобильном пункте может любой желающий при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. Вакцинация проходит в порядке живой очереди, предварительной записи нет.
Вчера в Казани открыли еще два мобильных пункта вакцинации.
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