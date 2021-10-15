В Набережных Челнах открылся пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар»

В Набережных Челнах открыл работу мобильный пункт вакцинации от COVID-19 в ТЦ «Тулпар». При этом прекратил свою работу мобильный пункт вакцинации в ТЦ «Омега».

Пункт вакцинации в ТЦ «Тулпар» будет работать с 12.00 до 19.00, с 16 октября ежедневно с 8.00 до 19.00.

Вакцинироваться в мобильном пункте может любой желающий при наличии паспорта, полиса ОМС и СНИЛСа. Вакцинация проходит в порядке живой очереди, предварительной записи нет.

Вчера в Казани открыли еще два мобильных пункта вакцинации.



Ольга Шагиева