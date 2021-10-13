Депутат из Набережных Челнов пожаловалась генпрокурору России на QR-коды в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Депутат горсовета Набережных Челнов от партии «Коммунисты России» Татьяна Гурьева направила обращение к генпрокурору России Игорю Краснову, прокурору Татарстана Илдусу Нафикову и президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой принять меры для отмены системы QR-кодов в регионе. По ее словам, после введения ограничений к ней начали поступать жалобы от избирателей.

Постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, Гурьева расценивает как грубое нарушение конституционных прав граждан, попирающее их права и свободы, унижающее их человеческое достоинство ради принуждения к вакцинации. В своих обращениях она подчеркивает, что вакцинация в России добровольная.

Фото: realnoevremya.ru

Депутат отметила, что в течение года количество заболевших COVID-19 в республике варьировалось от 30 до 60 человек, однако «странным образом заболеваемость выросла до 100 человек сразу после принятия данного постановления». Но и 100 выявленных случаев в день, по мнению Гурьевой, очень мало для Татарстана с населением около 4 млн человек.

Также депутат готовит обращение об отмене постановления главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной об обязательной вакцинации ряда категорий граждан, пишет «Коммерсант».

Вчера руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала введение ограничительных мер и обязательной вакцинации для категорий граждан. Такие жесткие меры — единственный выход в ситуации, когда хочется избежать локдауна и одновременно сохранить здоровье жителей. Она отметила, что власти обсуждали введение карантина на территории республики.

На следующий день после введения в Татарстане системы QR-кодов в интернете появились объявления от предприимчивых жителей республики, готовых съездить за человека в торговые центры и другие объекты, на которых установили пропускной режим, и выполнить любое его поручение. Стоимость такой услуги начинается от 300 рублей. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина