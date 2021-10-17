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За минувшие сутки в России выявили 34 303 случая заражения COVID-19 — это новый максимум с начала пандемии

11:36, 17.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За минувшие сутки в России выявили 34 303 случая заражения COVID-19 — это новый максимум с начала пандемии
Фото: mos.ru

В России за минувшие сутки зарегистрировали 34 303 случая заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 992 687.

Выздоровели за сутки 18 717 человек, общее число выздоровевших пациентов достигло 7 000 624. Умерли за сутки 997 россиян, за весь период пандемии COVID-19 унес жизни 223 312 человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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