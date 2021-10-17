Актриса Пересильд рассказала о возвращении на Землю

Актриса Юлия Пересильд после посадки на Землю рассказала, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с космосом. Сегодня корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся с орбиты.

Историческое событие! Спускаемый аппарат «Союз» благополучно приземлился: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись с МКС на Землю!https://t.co/HMrvkDJf5h pic.twitter.com/6CofD8a7hk — Первый канал Новости (@1tvru_news) October 17, 2021

— Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег (космонавт Новицкий — ред.) молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, — сказала Пересильд в эфире «Первого канала».

В первом часу ночи 17 октября экипаж попрощался с остающимися космонавтами на Международной космической станции и закрыл люки на корабле. «Союз МС-18» отстыковался от станции в 04.14 мск.



Татьяна Леухина