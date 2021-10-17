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Актриса Пересильд рассказала о возвращении на Землю

08:47, 17.10.2021
Актриса Пересильд рассказала о возвращении на Землю
Фото: instagram.com/juliaperesild

Актриса Юлия Пересильд после посадки на Землю рассказала, что у нее грустное настроение, поскольку ей не хотелось попрощаться с космосом. Сегодня корабль «Союз МС-18» с первым в мире киноэкипажем вернулся с орбиты.

— Ну, хорошо, прекрасно. Мы сегодня хорошо приземлились. Все было более чем штатно. Олег (космонавт Новицкий — ред.) молодец. С ним не страшно.... Я не знаю. У меня на самом деле немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже когда все заканчивалось — не хотелось расставаться. Ведь понятно, что это было единожды только, — сказала Пересильд в эфире «Первого канала».

В первом часу ночи 17 октября экипаж попрощался с остающимися космонавтами на Международной космической станции и закрыл люки на корабле. «Союз МС-18» отстыковался от станции в 04.14 мск.

Татьяна Леухина
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