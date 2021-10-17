Космический корабль «Союз» с киноэкипажем начал спуск с орбиты

Космический корабль «Союз МС-18» с киноэкипажем — актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким — включил двигатели на торможение для схода с орбиты. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

В первом часу ночи 17 октября экипаж попрощался с остающимися на Международной космической станции и закрыл люки на корабле. «Союз МС-18» отстыковался от станции в 04.14 мск.

Приземление ожидается в степи в Казахстане в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган в 7.35 мск, передает «РИА Новости».

Корабль «Союз МС-19» с первым в мире киноэкипажем на борту состыковался с МКС в ручном режиме 5 октября. Экипаж корабля, в составе которого актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, начали съемки в рамках художественного проекта «Вызов». В основе сюжета лежит история девушки, которая готовится к отправке на МКС для спасения заболевшего космонавта.



Татьяна Леухина