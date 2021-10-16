В Татарстане за минувшие сутки выявили 117 новых случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 117 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 466.

Выздоровел за сутки 92 пациент с коронавирусом, всего — 24 065. Подтвердились за минувшие сутки девять смертей от коронавируса, с начала пандемии от COVID-19 умерли 839 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина