В Казани на ночном пожаре в квартире спасли трех человек
В Приволжском районе Казани произошел пожар в квартире трехэтажки. В результате инцидента спасли трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Сообщение о пожаре поступило ночью. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в коридоре квартиры загорелись вещи. Площадь пожара — 10 кв. метров.
Сотрудники пожарной охраны при помощи маски вывели 3 человек. Причина пожара устанавливается.
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