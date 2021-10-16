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В Казани на ночном пожаре в квартире спасли трех человек

11:58, 16.10.2021
В Казани на ночном пожаре в квартире спасли трех человек
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Приволжском районе Казани произошел пожар в квартире трехэтажки. В результате инцидента спасли трех человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре поступило ночью. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что в коридоре квартиры загорелись вещи. Площадь пожара — 10 кв. метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сотрудники пожарной охраны при помощи маски вывели 3 человек. Причина пожара устанавливается.

Вчера в Бугульме два человека погибли на пожаре в квартире.

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