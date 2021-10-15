В Бугульме два человека погибли на пожаре в квартире

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Бугульме минувшей ночью два человека погибли на пожаре в квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на 4-м этаже четырехэтажки поступило в экстренные службы в 23.57. В ходе тушения пожарные обнаружили тела женщины 1940 г.р. и мужчины 1960 г.р.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Выяснилось, что в квартире горели матрас и мебель. Площадь пожара составила 1 кв. метр.

Предварительная причина пожара — неосторожность при курении. По словам соседей, пожилая женщина часто курила в постели.

На прошлой неделе на пожаре в частном доме в Аксубаевском районе обнаружили тело мужчины.