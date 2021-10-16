Президент Сербии заявил, что предложенная Россией цена на газ не устраивает Белград

Москва предложила формулу расчета стоимости газа, согласно которой одна тысяча кубометров стоила бы с нового года $790. Такое предложение не устраивает Белград, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сейчас страна получает российское голубое топливо по $270 за 1 000 кубометров. Договор истекает в конце года.

— Нам предложили, чтобы цена газа на 70 процентов состояла из цены на бирже, на 30 процентов рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была 790 долларов за 1 000 кубических метров, — отметил Вучич.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сербский лидер заявил о важности встречи с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября. В хранилищах сейчас находится 268 миллионов кубометров газа, но ежедневное потребление вырастает с 6,5 до 8 миллионов кубических метров в сутки, резко сокращая резервы, передает TV Prva.

На прошлой неделе Вучич заявлял, что власти страны обсуждают с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. кубометров на первые 6 месяцев 2022 года.



Татьяна Леухина