Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ в первом полугодии следующего года

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти страны обсуждают с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. кубометров на первые 6 месяцев 2022 года.

— Мы с русскими договариваемся, чтобы цена в $270 за 1 тыс. куб. м., которая абсолютно самая низкая, и по которой мы получаем газ до нового года, была продлена еще на шесть месяцев. Этим мы преодолеем всю зиму и первую часть летнего периода, что для нас ужасно важно не только из-за населения, но и из-за производства и промышленности, — цитирует его ТАСС.

Фото: pixabay.com

Сербия и Россия ведут переговоры по новому долгосрочному газовому контракту.

На этой недели цена на газ в Европе упала ниже $1 000 за тысячу кубометров, следует из данных Лондонской межконтинентальной биржи ICE. По состоянию на 10.22 мск 7 октября стоимость ноябрьского фьючерса TTF упала до $981,1 за тысячу кубометров, однако в 10.34 она выросла до $1079,5 за тот же объем.



Алексей Нечаев