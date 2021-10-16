В Татарстане в эти выходные пройдет диктант на родных языках народов РТ

В Татарстане 16 и 17 октября пройдет образовательная акция «Диктант на родных языках народов, проживающих в Республике Татарстан». Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

В Казани мероприятие состоится на базе Многонациональной воскресной школы по адресу: ул.Татарстан, 40. Участники напишут тексты на турецком, бурятском, азербайджанском, грузинском, армянском, арабском, чувашском, марийском, удмуртском, немецком, украинском, киргизском, башкирском и хинди языках.

Фото: kzn.ru

Полный перечень площадок, где можно написать диктант, и контактные данные организаторов указаны по ссылке. Участникам диктанта нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты от COVID-19.

В сентябре в Татарстане прошел «Татарча диктант».