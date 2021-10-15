В США разъяснили требования к привитым от COVID-19 иностранцам для въезда в страну
С 8 ноября американские власти будут беспрепятственно пропускать на территорию страны только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.
— Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения, — говорится в сообщении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.
Создатели российской вакцины «Спутник V» рассчитывают получить одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым