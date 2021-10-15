В США разъяснили требования к привитым от COVID-19 иностранцам для въезда в страну

Фото: Максим Платонов

С 8 ноября американские власти будут беспрепятственно пропускать на территорию страны только тех, кто вакцинировался препаратами, утвержденными Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США или получившими одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

— Для въезда в Соединенные Штаты в список принимаемых вакцин будут входить одобренные FDA или входящие в список ВОЗ для экстренного применения, — говорится в сообщении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Фото: Максим Платонов

Создатели российской вакцины «Спутник V» рассчитывают получить одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Алексей Нечаев