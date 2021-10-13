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Одобрение ВОЗ «Спутника V» могут получить до конца года

15:54, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Одобрение ВОЗ «Спутника V» могут получить до конца года
Фото: realnoevremya.ru

Создатели российской вакцины «Спутник V» рассчитывают получить одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в женевской штаб-квартире ВОЗ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку российской вакцины от ковида «Спутник V» в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил об устранении препятствий для регистрации «Спутника V» в ВОЗ.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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