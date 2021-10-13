Одобрение ВОЗ «Спутника V» могут получить до конца года
Создатели российской вакцины «Спутник V» рассчитывают получить одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения до конца 2021 года. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ранее в женевской штаб-квартире ВОЗ сообщили, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжает оценку российской вакцины от ковида «Спутник V» в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях (Emergency Use Listing, EUL). Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко говорил об устранении препятствий для регистрации «Спутника V» в ВОЗ.
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