Минюст признал правозащитную организацию «Якутия — наше мнение» иноагентом
Минюст России признал иноагентом некоммерческую организацию по защите прав человека «Якутия — наше мнение»*, сообщается на сайте ведомства.
— В соответствии с распоряжением Минюста России от 14.10.2021 г. в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация по защите прав человека и информированию населения «Якутия — наше мнение». Организация была создана российским физическим лицом, ранее внесенным в реестр, — Петровым С.Ю., — говорится в сообщении.
Ранее Министерство юстиции РФ внесло автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ «Лаборатория социальных наук»* в список иноагентов.
*Некоммерческие организации, признанные в России иноагентами.Общество
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