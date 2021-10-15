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Новые правила выезда детей за границу вступят в силу с 17 октября

17:12, 15.10.2021
Новые правила выезда детей за границу вступят в силу с 17 октября
Фото: Максим Платонов

Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу 17 октября 2021 года, сообщает ТАСС.

Новый приказ разработан в рамках закона о порядке выезда и въезд от 1 июля, который совершенствует порядок решения вопроса о возможности выезда детей за пределы РФ в сопровождении одного из родителей, отметили в МВД.

Фото: Максим Платонов

Согласно документу, родители могут указать, в какие конкретно страны они запрещают вывозить детей, указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Также документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд.

В конце сентября начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщала о грядущих изменениях в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж.

Алексей Нечаев
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