В России изменят порядок выезда несовершеннолетних за границу

В МВД рассказали об изменениях в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж. Изменения анонсировала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

В ведомстве считают, что необходимо в интересах ребенка закрепить вопрос об ограничении выезд ребенка с территории РФ по заявлению одного из родителей.

«То есть по заявлению гражданина, который заявляет о том, что он не разрешает выезжать с другим родителем, сам родитель сможет выезжать с этим ребенком для того, чтобы можно было и отдохнуть, и полечиться и так далее. Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть», — рассказала Казакова «РИА Новости».

Ранее правительство России расширило перечень пунктов пропуска через государственную границу страны по единой электронной визе.



Ольга Шагиева