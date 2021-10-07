В России изменили правила выезда детей за границу

В России утвердили новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за границу. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, родители могут указать, в какие конкретно страны они запрещают вывозить детей, указать конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Также документ регламентирует отзыв заявления о несогласии на выезд.

Ранее начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщала о грядущих изменениях в порядке выезда несовершеннолетних за рубеж. В ведомстве считают, что необходимо в интересах ребенка закрепить вопрос об ограничении выезд ребенка с территории РФ по заявлению одного из родителей.

Ольга Шагиева