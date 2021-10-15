Лавров сообщил, что дети, рожденные в смешанном браке, должны автоматически получать российское гражданство

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что рожденные в смешанных браках дети должны автоматически получать российское гражданство. Процедура должна производиться в соответствии с Конституцией РФ вне зависимости от места проживания семьи. В Совфеде эту инициативу поддержали.

Также Лавров заявил, что страна заинтересована в создании российских учебных заведений во всех союзных государствах. Так, уже пять школ по программе обучения РФ создаются в Таджикистане. Такая программа готовится и в Узбекистане. Инициативой также заинтересовались в Армении, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Например, за 2020 год в Нижнекамске зарегистрировали 29 браков с иностранными гражданами. 79% — с гражданами ближнего зарубежья. Шесть нижнекамцев оформили брак с гражданами Турции.

Диана Жиленкова