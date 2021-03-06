В Нижнекамске за год зарегистрировали 29 браков с гражданами Турции и СНГ

В Нижнекамске за прошлый год зарегистрировали 29 браков с иностранными гражданами. 79% — с гражданами ближнего зарубежья. Шесть Нижнекамцев оформили брак с гражданами Турции. Об этом в своем Instagram сообщила начальник Управления ЗАГС Нижнекамского района Бэлла Махотина.

За последние пять лет в ЗАГСе Нижнекамска регистрировались браки с гражданами Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Ганы, Германии, Египта, Израиля, Италии, Кубы и Пакистана. Такая картина может оказаться неполной, поскольку сейчас во время регистрации не обязательно заполнять графу «национальность».

Национальность в записи о заключении брака указали 42% молодоженов (521 пара из 1 247). Браки по национальному признаку распределились так:

40% женихи и невесты татары;

37% женихи и невесты русские;

20% смешанные браки между русскими и татарами;

3% смешанные браки других национальностей, среди них чуваши, башкиры, удмурты, аварцы, даргинцы, узбеки, киргизы, таджики, казахи, азербайджанцы, армяне, грузины, украинцы, белорусы.

Махотина отмечает, что регистрацию в Нижнекамске можно провести по трем сценариям:, на русском или татарском языке или смешанная регистрация на двух государственных языках Татарстана.

Фото: instagram.com/bellamahotina_nk

Влияние на регистрационные документы оказали строительство в Нижнекамске социально-значимых и промышленных объектов с привлечением специалистов из других стран, отметила Махотина.

Ранее Махотина сообщала, что в Нижнекамске в 2020 году выдали замуж 14-летнюю девочку.

Маргарита Головатенко