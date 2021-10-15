Глава Чувашии пригрозил закрыть предприятия, не использующие QR-коды

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что в республике могут закрыть предприятия, не использующие QR-коды, введенные на фоне распространения коронавируса. На сегодняшний день заявку на получение доступа к системе контроля направили лишь 1140 из 2500 организаций.

— Если в течение недели показатели будут на таком же уровне, значит, будем принимать решения о прекращении деятельности организаций как на отдельных территориях муниципальных образований, так и по конкретным объектам общественного питания и предприятиям потребительского рынка, — заявил Николаев.

Активнее всего в Чувашии внедряют QR-коды учреждения культуры и спорта. В аутсайдерах по выполнению требования властей оказались заведения общепита и бытового обслуживания населения, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Максим Платонов (архив)

С 11 октября в Чувашии посещать учреждения культуры, а также кафе и рестораны можно только при наличии QR-кода или отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, или справки о перенесенном в последние полгода заболевании. Кроме того, в республике введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан.



С начала пандемии в Чувашии выявили 35 342 случая заражения коронавируса, из них у 2 567 заболевших — несовершеннолетние.

Татьяна Демина