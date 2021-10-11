Чувашия ввела QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита

С 11 октября в Чувашии посещать учреждения культуры и общепит можно только при наличии QR-кода или справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также справки о перенесенном в последние полгода заболевании. Исключением становятся граждане, не достигшие 18 лет. Соответствующий указ опубликован на портале органов власти Чувашской Республики.

Те, кто приобрел билет на мероприятия, которые пройдут после 11 октября, могут сдать его обратно. Ограничения наводятся на театрально-концертные учреждения и кинозалы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе стало известно о введении обязательной вакцинации в Чувашии для ряда категорий граждан. Прививку необходимо сделать работникам сферы образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания, чиновникам, сотрудникам салонов красоты, заведений общепита, транспорта, театров, фитнес-клубов, гостиниц, МФЦ, кинотеатров, музеев, библиотек и других учреждений.



Диана Жиленкова