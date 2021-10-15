В России приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса «Бетувакс»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России приступили к клиническим испытаниям еще одной отечественной вакцины от коронавируса «Бетувакс-КоВ-2». Они стартовали в Санкт-Петербурге, сообщил ее разработчик.

Сегодня добровольцы получили первые дозы «Бетувакса», пишет ТАСС со ссылкой на «Институт стволовых клеток человека», который разработал вакцину вместе с компанией «Бетувакс».

Минздрав России одобрил клинические испытания «Бетувакса» в конце сентября. Их первый и второй этап планируется провести на 170 пациентах. Разрешение на исследование препарата действует до 31 августа 2022 года.

Разработчики предполагают, что препарат можно будет использовать для вакцинации групп риска и ревакцинации. Создание вакцины началось летом 2020 года.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце августа Минздрав РФ зарегистрировал пятую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране было четыре вакцины от COVID-19, разработанные российскими учеными. Это «Спутник V», его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Татьяна Демина