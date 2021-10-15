Матвиенко заявила о сохранении российского суверенитета над Курилами

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко прокомментировала заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о распространении суверенитета Токио на острова южной части Курил. Матвиенко заявила, что подобные заявления не могут не вызывать разочарования, поскольку оснований для них нет.

Она напомнила, что по итогам Второй мировой войны Курильские острова были переданы под суверенитет России. И позиция РФ не изменится ни через год, ни через десять лет. Матвиенко заявила о необходимости выстраивания добрососедских отношений с Японией, а также добавила, что Москва настроена на такой диалог, пишет RT.

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Премьер-министр Японии сделал заявление несколько дней назад. Он отметил срочность решения данного вопроса и добавил, что оставлять его следующим поколениям нельзя. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал это высказывание. Он напомнил, что территория принадлежит российскому государству и страна неоднократно на различных уровнях, в том числе и на уровне президента, подтверждала политическую волю продолжать диалог с Японией для разрешения актуальных острых вопросов.

Диана Жиленкова