Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Министерство здравоохранения России получило документы от Центра им. Гамалеи на регистрацию вакцины против COVID-19 для подростков. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ведомство получило пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-ковид-вак-М».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцины. Отмечается, что после регистрации препарата прививать подростков будут на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или законных представителей, пишет ТАСС.

Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12—17 лет стартовало в Москве 5 июля, тогда же началось медобследование первых добровольцев. Первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. Количество участников — 100 человек.

В июле глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что вакцинировать подростков от коронавируса начнут до 20 сентября.

