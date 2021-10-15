Исследование: Казань вошла в список лучших городов для фриланса

Россияне считают самыми комфортными городами для работы на фрилансе Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Каждый десятый опрошенный отметил Казань, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Комфортным городом для фриланса называют Москву, за нее проголосовали 59% опрошенных. Второе место — у Санкт-Петербурга, который указали 42% участников исследования. Сочи выбрали 26% респондентов. Еще 17% опрошенных отметили удобство Екатеринбурга, по 14% проголосовали за Краснодар и Новосибирск.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

24% респондентов заявили, что для них важно сильное и развитое профессиональное офлайн-сообщество в выбранном городе, 19% отметили значимость большого количества коворкингов. Для 13% опрошенных россиян имеет значение количество мест отдыха и развлечений. 8% считают, что важна хорошая погода в выбранных городах. Для 6% опрошенных важны невысокие цены, для 5% — низкая стоимость жилья, передает «РИА Новости».



В конце августа исследование показало, что в России на фрилансе чаще работают женщины, чем мужчины.



Ранее «Реальное время» изучило рынок казанских коворкингов — помещений для работы, куда могут прийти фрилансеры или сотрудники на удаленной работе.



Татьяна Леухина