В России фрилансерами стали чаще работать женщины

В России на фрилансе чаще работают женщины, чем мужчины. Об этом говорится в исследовании фриланс-биржи FL.ru, входящей в IT-холдинг TalentTech.

В 2021 году доля женщин, работающих во фрилансе превысила 54%. Изменилось и число женщин-заказчиц фриланс-услуг, их стало 34%, пишет ТАСС.

Еще в 2011 году соотношение женщин и мужчин во фрилансе составляло 63% и 37% в пользу мужчин. По мнению гендиректора фриланс-биржи Анатолия Орлова, выравнивание долей и даже преобладание женщин ускорила пандемия.



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Ольга Плешкова