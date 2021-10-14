Из паспортов россиян убрали графу о личном коде

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков сообщил, что МВД России исключило из паспорта гражданина РФ графу о личном коде человека, сообщает ТАСС.

— В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ, — сказал он.

Фото: пресс-служба МВД по РФ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ может принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года.

Весной сообщалось, что внедрять электронные паспорта в России планируется не позднее июля 2023 года. При этом для жителей Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря текущего года.

Алексей Нечаев