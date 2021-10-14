С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с 36 спутниками OneWeb

С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками OneWeb. Это уже шестой коммерческий запуск с космодрома. Космические аппараты будут выводиться на орбиту высотой 450 м, затем спутники выведутся самостоятельно в 12 плоскостей, говорится на сайте «Роскосмоса»

Головная часть летательного аппарата успешно отделилась от третьей ступени носителя. Спутники будут отделяться в несколько этапов и в конечном итоге общее число британских космических аппаратов на орбите достигнет 358, передает ТАСС.

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Решение о вывозе ракеты на стартовый стол было принято Госкомиссией 9 октября.

В августе этого года директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах проложить легкое метро на космодроме Восточный. Оно должно связать его с аэропортом. Первую полосу планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.





Диана Жиленкова