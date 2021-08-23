На космодроме Восточный планируется построить легкое метро

На космодроме Восточный планируется проложить легкое метро. Оно должно связать его с аэропортом, первую полосу которого сдадут в эксплуатацию в 2023 году, рассказал директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

— Легкое метро свяжет аэропорт <...> с космодромом Восточный, городом Циолковский. Очень легкое, быстрое, удобное современное решение, — цитирует Рогозина ТАСС. Над проектором планируется работать совместно с Усть-Катавским вагоностроительным заводом (УКВЗ, входит в «Роскосмос»).

В начале февраля 2020 года гендиректор предприятия Роман Новиков сообщил о предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный. Для перевозки людей планируется использоваться современные пятисекционные, низкопольные вагоны.

В марте 2021-го вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что попросил еще раз пересмотреть технические задания на строительство третьей очереди космодрома Восточный «с точки зрения удешевления проекта и его упрощения без потери качества и без потери в сроках». Он обратил внимание, что в прошлом году в проектно-сметную документацию объекта внесли множество изменений, позволяющих упростить и удешевить решения.



Татьяна Демина