Госкомиссия одобрила вывоз ракеты «Союз» со спутниками OneWeb на стартовый стол Восточного

Госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками британской компании OneWeb на стартовый стол.

— Госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1б» и ее установке на стартовом комплексе 11 октября, — говорится в сообщении.

Запуск запланирован на 14 октября 2021 года в 12:40 мск. Это будет шестой полностью коммерческий пуск с российского космодрома Восточный.

Весной на встрече с акционерами британской компании OneWeb руководство «Роскосмоса» договорилось о подготовке предложений друг для друга и высказало готовность продолжить пусковую программу.

Алексей Нечаев