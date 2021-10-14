В Казани суд дал время 69-летнему основателю автохолдинга сделать прививку

Фото: «Реальное время»

Накануне в Советском райсуде Казани был объявлен «коронавирусный» перерыв в деле бывшего владельца автохолдинга «Сапсан» («Таттранском») Ильдара Зиннурова. 69-летний обвиняемый, исполняя постановление правительства РТ, не пришел на заседание ввиду отсутствия QR-кода, — передает журналист «Реального времени».



Защита фигуранта попросила время на прохождение вакцинации, и суд приостановил слушания по делу на срок месяц с лишним. Потерпевшие по делу отнеслись к такому перерыву неоднозначно.

Напомним, Зиннурова обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в мошенническом хищении свыше 10 млн рублей 23 клиентов, которые еще в 2012-м внесли деньги по договорам купли-продажи и поставки автомобилей Skoda в салоне Зиннурова и остались ни с чем.

Ранее в Вахитовский райсуд Казани в защиту 65-летнего подсудимого экс-главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова было заявлено ходатайство о приостановке его процесса до конца коронавирусных санкций. Ну а Верховный суд Татарстана обнародовал памятку для посетителей, что с 11 октября граждане старше 65 лет смогут попасть в суд лишь при наличии действующих персональных QR-кодов.

Напомним, согласно правкам от 7 октября 2021 года в постановление правительства РТ от 19.03.2020 №208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», с 11 октября гражданам старше 65 лет, которые не вакцинированы против COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением обращений за экстренной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту вакцинации либо приобретения товаров, работ и услуг. Также разрешено выходить для выноса мусора и выгула собак в радиусе 100 метров от места проживания, исключая места массового пребывания людей.