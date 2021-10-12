В Казани процесс над экс-главой Ростехнадзора Поволжья могут отложить до конца коронавирусных санкций

Фото: "Реальное время"

Сегодня Вахитовский райсуд Казани вновь не смог приступить к рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова — подсудимый заболел, передает журналист «Реального времени».



Адвокат обвиняемого Елена Точилкина предупредила о неявке клиента по болезни и своей занятости в другом процессе, а кроме того, направила ходатайство об приостановке производства по уголовному делу ввиду новых ограничительных мер, установленным в Татарстане в отношении лиц старше 65 лет — к ним относится и Петров.

Согласно правкам от 7 октября 2021 года в постановление правительства РТ от 19.03.2020 № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции», с 11 октября гражданам старше 65 лет, которые не вакцинированы против COVID-19 или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением обращений за экстренной медпомощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к месту вакцинации, либо приобретения товаров, работ и услуг. Также разрешено выходить для выноса мусора и выгула собак в радиусе 100 метров от места проживания, исключая места массового пребывания людей.

Ввиду болезни подсудимого заседание райсуда отложили.

Напомним, в окончательном обвинении бывшего начальника Приволжского управления Ростехнадзора взятка 1,48 млн рублей за разрешение на запуск электроустановки завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах больше не фигурирует. Его действия квалифицированы следствием как злоупотребление полномочиями и вмешательство в предпринимательскую деятельность. Вину на предварительном следствии Петров признал.

Сама фабула дела не поменялась: силовики полагают, что в 2019 году подчиненные фигуранта по его прямому указанию трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт» на 1,48 млн рублей.