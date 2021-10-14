Власти Норвегии не исключают теракт в деле о стрельбе из лука

Подозреваемым в нападении на прохожих с луком и стрелами в Норвегии оказался 37-летний гражданин Дании. Полиция предъявила ему обвинение.

«Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

В результате его действий погибли пять человек, еще двое пострадали. Сообщается, что мужчина действовал в одиночку, мотивы его неизвестны. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Конгсберге на юге Норвегии мужчина с луком и стрелами напал на прохожих.



Год назад во Франции 18-летний студент на улице отрезал голову профессору истории Сэмюэлю П. за то, что тот показывал изображения, высмеивающие пророка Мухаммеда. Власти Франции расценили произошедшее как теракт.



Ольга Шагиева