В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

В Конгсберге на юге Норвегии мужчина с луком и стрелами напал на прохожих, сообщает норвежское издание Aftenposten со ссылкой на полицию.

Нападавший задержан — он действовал один. Все пострадавшие были госпитализированы. Официально число погибших и раненных не уточняется. По данным источников VG, погибли не менее четырех человек.

Фото: pxhere.com

Сегодня в Москве молодой человек устроил стрельбу из автомата у одной из городских школ — его задержали. Стрелял подросток в воздух. Перед этим он долгое время стоял рядом со школой №1260. В МВД уточнили, что у стрелявшего ружье было страйкбольным. Никто в результате инцидента не пострадал.

Алексей Нечаев