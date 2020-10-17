Премьер Франции заявил, что власти ответят на теракт против учителя

Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Через одного из своих защитников исламистский терроризм поразил республику в самое сердце», — написал политик в своем Twitter.

À travers l'un de ses défenseurs, c'est la République qui a été frappée en plein cœur par le terrorisme islamiste.

Solidaire de ses enseignants, l'État réagira avec la plus grande fermeté pour que vive la République et ses citoyens, libres !

Nous ne renoncerons jamais. Jamais. — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 17, 2020

Государство, солидарное с учителями, будет реагировать «самым решительным образом», чтобы республика и ее граждане жили свободно, говорится в тексте сообщения.

Вчера в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».

