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Премьер Франции заявил, что власти ответят на теракт против учителя

12:40, 17.10.2020

Государство со всей твёрдостью ответит на теракт против учителя во Франции, заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

«Через одного из своих защитников исламистский терроризм поразил республику в самое сердце», — написал политик в своем Twitter.

Государство, солидарное с учителями, будет реагировать «самым решительным образом», чтобы республика и ее граждане жили свободно, говорится в тексте сообщения.

Вчера в городе Конфлан-Сент-Онорин в 27 километрах от Парижа обезглавили преподавателя истории в местном колледже. Учитель показывал студентам карикатуры на пророка Мухаммеда. Инцидент произошел на уроке о свободе слова. По данным французской прессы, предполагаемый преступник — чеченского происхождения, ему было 18 лет, он родился в Москве. Французские прокуроры считают нападение террористическим актом. Президент Франции Эммануэль Макрон также назвал исламистским терактом убийство преподавателя истории. Он заявил, что инцидент — «атака на наши ценности».

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