В Татарстане за сутки зафиксировали 101 новый случай COVID-19
В Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 136 татарстанцев.
Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 110 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 23 843 пациента, сообщает федеральный оперштаб.
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