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В Татарстане за сутки зафиксировали 101 новый случай COVID-19

11:54, 13.10.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки зафиксировали 101 новый случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 136 татарстанцев.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 110 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 23 843 пациента, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: Максим Платонов (архив)

Самые свежие и актуальные новости о коронавирусе на утро 13 октября в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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