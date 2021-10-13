В Татарстане за сутки зафиксировали 101 новый случай COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 101 новый случай COVID-19. Общее число заболевших достигло 28 136 татарстанцев.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 110 человек. Всего с начала пандемии в Татарстане выздоровели 23 843 пациента, сообщает федеральный оперштаб.

Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина